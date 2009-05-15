Литвин открыл заседание Верховной Рады
11:41, 15 мая 2009Политика
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Бутылку убрали
Фракция Партии регионов разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от Партии регионов, в частности, разблокировали двери президиума ВР.
С трибуны парламента убрана бутылка с милицейской фуражкой, но «антилуценковские” лозунги в сессионном зале остались.
Спикер Владимир Литвин открыл утреннее заседание ВР.
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