Литвин открыл заседание Верховной Рады

11:41, 15 мая 2009
Политика
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Бутылку убрали

Фракция Партии регионов разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от Партии регионов, в частности, разблокировали двери президиума ВР.

С трибуны парламента убрана бутылка с милицейской фуражкой, но «антилуценковские” лозунги в сессионном зале остались.

Спикер Владимир Литвин открыл утреннее заседание ВР.

 

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