Литвин открыл заседание Верховной Рады

Бутылку убрали

Фракция Партии регионов разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от Партии регионов, в частности, разблокировали двери президиума ВР. С трибуны парламента убрана бутылка с милицейской фуражкой, но «антилуценковские” лозунги в сессионном зале остались. Спикер Владимир Литвин открыл утреннее заседание ВР.

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