Волкер встретился с освобожденными Умеровым и Чийгозом

Лидеры крымскотатарского движения Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также освобожденные политзаключенные Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Сообщает радио Свобода со ссылкой на главу Меджлиса и депутата Верховной Рады Рефата Чубарова.

Читайте такжеВолкер о россиянах-миротворцах на Донбассе: "Я не могу это представить"«Сегодня состоялся очень обстоятельный и открытый разговор с Куртом Волкером, специальным представителем Госдепартамента США по Украине», – отметил он в Facebook.

Курт Волкер прибыл в Украину с незапланированным визитом. В пятницу он провел встречу с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. Накануне он встретился с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Также сообщалось о встрече в эти дни Волкера с народными депутатами.

Как сообщал УНИАН, АхтемаЧийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Россией Крыму. 25 октября их передали Турции, а 27 октября они прилетели в Украину.