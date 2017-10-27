Власти Украины и Меджлис не оставят наедине тех, кто преследуется в Крыму - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украинты Рефат Чубаров подчеркивает, что власти Украины и Меджлис не оставят наедине преследуемых в Крыму. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своими заместителями Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом в аэропорту "Борисполь".

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"Ни один человек в Крыму, который сегодня находится или в заключении, или преследуется иным образом: подписка о невыезде и т.д., - он не останется один на один", - подчеркнул Чубаров и добавил, что говорит об этом от имени Меджлиса . Депутат подчеркнул, что ни правительство, ни украинское государство, ни Меджлис не оставят никого. После этого Чубаров также напомнил фамилии всех крымских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили его в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также ему на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину. Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня, 27 октября, из Стамбула Умеров и Чийгоз прибыли самолетом в аэропорт "Борисполь". Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.