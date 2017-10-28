Порошенко и Волкер скоординировали шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Специальным посланником Президента США по Украине Куртом Волкером.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства выразил признательность Специальному посланнику Президента США за усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Донбассе, и прекращение российской агрессии против Украины.

Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилия в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

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«Стороны уделили значительное внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Специальному посланнику Президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной, с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Курт Волкер высоко оценил принятие Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины». Было сказано, что это решение является четким сигналом на подтверждение настоящей преданности украинской стороны мирному урегулированию.

Во время встречи был обсужден график ближайших контактов и переговоров в Нормандском формате и в рамках деятельности Специального посланника Президента США в делах Украины.