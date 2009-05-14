Резко обострилась борьба за власть в Симферополе

В городском совете Симферополя продолжается противостояние сторонников и противников мэра Геннадия БАБЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня сессия проходила под вой сирен и мегафонов противников мэра, оцепленных большим количеством сотрудников милиции и бойцов спецподразделения «Беркут», которые прибыли по вызову мэра.

«Я вызвал (милицию) для того, чтобы никто никого не покалечил», – пояснил Г.БАБЕНКО.

16 апреля сессия горсовета из-за отсутствия кворума была перенесена на 23 апреля, позже – с 23 на 28, с 28 апреля – на 12 мая, а с 12 на сегодня, 14 мая.

Утром в сессионном зале чувствовался резкий запах, похожий на запах аммиака. Депутаты перешли в другой зал. Спустя некоторое время они вернулись в сессионный зал.

Появился мэр и предложил провести сессию в закрытом режиме.

Голосование проходило в ручном режиме, подсчет вел Г.БАБЕНКО. Он сообщил, что по его данным, 40 депутатов высказались за работу в закрытом режиме. (Всего в горсовете Симферополя 76 депутатов).

Оппозиционеры в ответ на это устроили звуковую блокаду.

Мэрская коалиция перешла в зал, расположенный рядом с кабинетом Г.БАБЕНКО. Депутатов-оппозиционеров туда не пускали. Между сторонниками и противниками городского председателя возникла потасовка. Оппозиционерам удалось проникнуть в зал, они мешали проводить заседание, используя мегафоны.

Спустя некоторое время сессия переместилась в кабинет мэра, попасть туда оппозиционерам не удалось. «Определенная часть депутатов, которая поддерживает БАБЕНКО, заперлась у него в кабинете, остальных туда не пускают», - сказал журналистам представитель оппозиции, депутат Борис ФРОТМАН.

«Этот цирк в исполнении одного клоуна продолжается, не знаю уже сколько. Как город может работать в таких условиях?», - заявил он.

Сторонники мэра заседали в закрытом режиме несколько часов. По их сообщениям, они рассмотрели все вынесенные на сессию вопросы. В частности, избрали нового секретаря горсовета. Им стала главврач больницы №7 города Симферополя, депутат Людмила ПЫХТЕЕВА. «40 человек получали бюллетени. Все бюллетени признаны действительными, то есть 40 человек проголосовало тайным голосованием (за избрание нового секретаря)», - сказал Г.БАБЕНКО.

Антимэрская коалиция не признает решения сегодняшней сессии и обещает обратиться в суд.

«Пусть они что хотят, то и оспаривают. Они нарушили законодательство, у нас есть подтверждения. Мы специально вызвали городскую СЭС, замерили уровень шума. Он был значительно превышен, и это повлияло на здоровье всех присутствующих», - заявил мэр.

Также Г.БАБЕНКО опроверг обвинения оппонентов в непрозрачном выделении земли в городе.

Как сообщал УНИАН, противостояние сторонников и противников мэра Симферополя в горсовете обострилось после того, как 19 марта депутаты проголосовали за снятие Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета.