Ющенко советует Тимошенко с Януковичем заглянуть в календарь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует решение Конституционного Суда о признании неконституционным решения Верховной Рады о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года и призывает ведущие парламентские силы руководствоваться Основным Законом при определении их новой даты.

Как передает корреспондент УНИАН, по это он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Швейцарской Конфедерации Гансом-Рудольфом МЕРЦЕМ.

«Я призываю, прежде всего, лидеров ведущих политических партий в украинском парламенте, в частности, БЮТ и персонально ТИМОШЕНКО, и Партию регионов и, в частности, В.ЯНУКОВИЧА, уважать Конституции в данном вопросе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если руководствоваться положениями Основного Закона, то с датой президентских выборов можно определить однозначно.

«На императивном уровне, если с уважением относиться к Конституции, находим четкий ответ», - сказал Президент, напомнив положение статьи 103 Конституции о том, что очередные выборы главы государства должны проходить в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента.

«Если открыть календарь, то это… я не буду формулировать конкретную дату, хотя она провозглашалась многими экспертами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что принятие Верховной Радой постановления о назначении даты очередных президентских выборов является формальным решением, которое должно продемонстрировать уважение парламентариев к Конституции и стабильности в стране.

«Уважение к нормам Конституции - в этом есть наша демократия, в этом есть наша европейскость, а не игра в виртуальные проекты, которая дестабилизирует ситуацию в парламенте и обществе», - сказал Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада своим постановлением от 1 апреля назначила очередные выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В свою очередь, Президент В.ЮЩЕНКО обратился в КС по поводу конституционности соответствующего решения ВР.

13 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционным постановление ВР о назначении очередных выборов Президента Украины на 25 октября.