УЕФА беспокоит политическая ситуация в Украине

Руководство Европейского футбольного союза внимательно следит за развитием политической ситуации в Украине, и именно обеспокоенность этим фактором определяющим образом повлияла на решение Исполкома УЕФА при выборе городов-хозяев Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня на пресс-конференции, комментируя решение УЕФА о перенесении даты окончательного определения украинских городов-хозяев Евро-2012 на 30 ноября.

«Руководство УЕФА ожидает, что к концу 2009 года политическая ситуация в Украине будет более определенной», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что в УЕФА понимают влияние Евро-2012 как консолидирующего фактора на украинский политикум, и напомнил о совместном письме руководства Украины в УЕФА от 12 мая.

Кроме того, И.ВАСЮНИК обратил внимание, что в свете будущих президентских выборов важно не допустить дестабилизации ситуации в Украине, которая может помешать проведению Евро-2012.

«Это общая ответственность и нынешней власти, и нынешней оппозиции, чтобы избирательная президентская кампания в Украине прошла по цивилизованным стандартам», - добавил он.

Со своей стороны, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС подтвердил слова И.ВАСЮНИКА относительно обеспокоенности руководства УЕФА.

По его словам, он как член Исполкома УЕФА во время заседания 13 мая приложил максимум усилий, чтобы убедить своих коллег в отсутствии в Украине какой-либо политической оппозиции к Евро-2012.

Г.СУРКИС отметил, что в Украине не может быть политиков или политических сил, которые выступали бы против такого общественно значимого проекта как Евро-2012.