Держава решит проблемы шахтеров, распродав... шахты?

Приватизация государственных угольных активов позволит решить хотя бы элементарные проблемы украинских шахтеров, в частности, обеспечить компенсацию разницы между себестоимостью добычи угля и ценой его реализации, на что необходимо несколько миллиардов гривен. Об этом пишет еженедельник «Комментарии», проанализировав решение правительства продать государственные угледобывающие предприятия через открытые аукционы (постановление КМУ №430 «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли».)

Ресурсов же для «развития угольной отрасли» издание пока не видит.

К кругу вероятных покупателей государственных шахт «Комментарии» относят несколько влиятельных украинских бизнесменов. Так, одним из главных претендентов на 10 предприятий ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (ДУЭК), по мнению издания, может быть Ринат АХМЕТОВ. В пользу этой версии свидетельствует по крайней мере тот факт, что на протяжении нескольких лет структуры, близкие к этому донецкому бизнесмену, активно консолидировали кредиторские долги ДУЭК.

В упомянутом постановлении Кабмина «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли» отмечается, что «продажа шахты осуществляется при условии, если покупатель берет на себя обязательство обеспечить погашение ее кредиторской задолженности». Очевидно, при таких условиях кредитор госшахт сможет позволить себе предложить самую высокую цену за тот или иной добывающий лот, поскольку ему не придется погашать значительную часть долгов приобретенного предприятия, пишет издание.

Кроме того, Р.АХМЕТОВ может быть заинтересован и в приобретении активов ГП «Донбассантрацит». Семь шахт этого предприятия добывают около 1,3 млн. тонн антрацита, а одними из крупнейших потребителей этой категории угля являются тепловые электростанции Восточной и Центральной Украины (одна из трех ТЭС «Днепроэнерго», две из трех станций «Центрэнерго», а также две из двух станций, которые находятся под оперативным контролем «Донбассэнерго». Логично предположить, отмечает еженедельник, что покупать эти шахты будет тот бизнесмен, в чьих руках окажутся перечисленные энергогенерирующие компании. Тогда как компании, близкие к Р.АХМЕТОВУ, сегодня занимают второе после государства место по размерам акционерного влияния на эти предприятия.

Выставленные на продажу восемь шахт ГП «Львовуголь» и четыре ГП «Волыньуголь» суммарно имеют запасы энергетического угля на уровне более 150 млн. тонн, а ежегодная их добыча превышает 2,5 млн. тонн. В роли покупателя добывающих активов «Львовугля» и «Волыньугля», по предположению «Комментариев», могут выступить структуры, аффилированные с бывшим заместителем председателя Минуглепрома Виктором ТОПОЛОВЫМ и экс-председателем Львовской ОГА Петром ОЛИЙНЫКОМ.

«Комментарии» указывают на тот факт, что близкая к этим предпринимателям компания ЗАО «Львов Систем Энерго» до последнего времени арендовала единственную обогатительную фабрику в Западной Украине — ЦОФ «Червоноградская», инвестировав в нее несколько миллионов гривен. Это выводит «Львов Систем Энерго» в статус первоочередного покупателя фабрики в случае, если она будет приватизироваться. По мнению издания, ни один из отечественных и зарубежных бизнесменов не рискнет покупать шахты «Львовугля» и/или «Волыньугля» до тех пор, пока не начнет контролировать ЦОФ «Червоноградская». В противном случае новоиспеченному владельцу придется везти их продукцию на обогащение на восток страны.

Привлекательность шахт, которые украинское правительство предлагает к приватизации, заключается в двух ключевых факторах. Во-первых, они суммарно контролируют около 50% рынка угольной продукции Украины. Во-вторых, экономят миллионы гривен на потреблении электроэнергии благодаря тому, что государство заблаговременно отнесло их к так называемой первой категории потребителей, резюмируют «Комментарии».