Комитет ВР решил, что стоит попросить Тимошенко отстранить Луценко

Комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления принял решение рекомендовать Верховной Раде обратиться в Кабинет министров относительно временного отстранения министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от должности.

Как сообщает сайт ВР, данный комитет сегодня рассмотрел проект постановления об отставке министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, автором которого является народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ.

На заседании члены комитета также рассмотрели заявление Ю.ЛУЦЕНКО к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ о рассмотрении вопроса об отставке.

Как говорится в сообщении, во время обсуждения народные депутаты отмечали: чтобы принимать мотивированное решение по данному вопросу, необходимо иметь достоверную официальную информацию от ФРГ.

В то же время, речь на заседании шла, по информации генерального консула Украины во Франкфурте-на-Майне А.НОВОСЕЛОВА со ссылкой на руководство полицейского президиума Франкфурта-на-Майне, все материалы относительно задержания Ю.ЛУЦЕНКО и его сына переданы в прокуратуру этого города для дальнейшего расследования и принятия окончательного решения.

Народные депутаты отмечали, что согласно действующему законодательству ФРГ предоставление любым лицам или организациям материалов правоохранительных органов запрещено, и этот вопрос должен решаться в рамках международно-правовых договоров в виде ходатайства об оказании правовой помощи.

Кроме того, члены комитета предлагали народному депутату В.ЛУКЬЯНОВУ подать проект постановления не об отставке, а об освобождении министра от должности за нарушение общественного порядка, нанесения оскорблений и сопротивление сотрудникам полиции во время исполнения ими служебных обязанностей.

По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть заявление Ю.ЛУЦЕНКО на пленарном заседании, создать временную следственную комиссию по данному вопросу, а также обратиться к Кабинету министров временно отстранить министра внутренних дел от должности.