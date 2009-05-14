В Раде заявили Тимошенко, что часть ее программы уже сорвана

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны считает, что программа действий правительства не может быть принята парламентом, поскольку ее необходимо доработать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Комитет большинством голосов принял решение рекомендовать отправить настоящий документ на доработку и внести его (на рассмотрение ВР) вместе с изменениями в государственный бюджет на 2009 год», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что программа действий правительства была подана в парламент еще в декабре 2008 года, и в ней не учтены изменения, которые произошли в экономике с того времени.

«Этот документ содержит меры, которые уже сорваны и не могут быть выполнены», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, по словам председателя комитета, непонятной является позиция правительства, которое не видит оснований для внесения изменений в госбюджет на 2009 год и предлагает это сделать только по итогам второго квартала текущего года.

«Мы считаем, что это непросто неправильно, а является нарушением закона, поскольку в законе четко определено, что в мае должны быть внесены изменения (в госбюджет)», - сказал он.