Украина, США и Германия имеют общую позицию о недопустимости легализации боевиков на Донбассе – Климкин

Украина, США и Германия имеют общую позицию относительно недопустимости легализации боевиков на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал журналистам в рамках конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

Читайте такжеУ Путина заявили, что речи о размещении миссии ООН на украинско-российской границе не идетМинистр рассказал о своих встречах на этой неделе с немецкими правительственными чиновниками и политиками в Берлине, а также сказал, что аналогичные встречи отдельно с немецкими партнерами провел специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Также Климкин и Волкер обсудили мандат миротворческой миссии, размещение которой на Донбассе добивается Украина.

"И у нас есть очень четкая общая позиция. Во-первых, никакой на 100% легализации тех, кто сейчас находится на оккупированном Донбассе. И все эти российские попытки однозначно бесполезны", - заявил Климкин.

Он добавил, что, во-вторых, Россия также пытается изменить смысл в контексте урегулирования ситуации на Донбассе и "как-то совместить политические шаги с тем, что она должна делать по вопросам безопасности".

"Этого по определению не может быть. Сначала неотложные меры по установлению минимального уровня безопасности. Затем международный компонент постепенно начинает контролировать всю, я подчеркиваю, именно всю оккупированную территорию, включая неконтролируемую часть нашей границы с Россией, и только после этого мы начинаем рассуждать о дальнейших шагах", - подчеркнул Климкин.

"И третье, и это должно быть 100% понятно, в мандате будущей миссии (миротворческой миссии - УНИАН) должно быть все, включая, конечно, разоружение и включая эффективное сотрудничество Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил Климкин.

В связи с этим дипломат подчеркнул, что назвал "основные элементы нашей позиции".