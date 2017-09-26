В МИД РФ не видят "ничего такого" в Украине, чтобы поставлять ВСУ американское оружие

В МИД РФ заявили, что в Украине «ничего такого не происходит», чтобы поставлять Вооруженным силам Украины американское оружие.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Ничего такого не происходит на Украине сейчас, чтобы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов», - сказал Ульянов.

По его словам, такое решение будет однозначной попыткой США «подлить масла в огонь» как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен.

«Я думаю, что даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет, почему до сих такие поставки не осуществлялись. Если политика США изменится на этом направлении, то, конечно, может грозить серьезным обострением ситуации», - сказал он.

Читайте такжеСША пока не приняли решение о поставке Украине оборонительного оружия - Белый дом

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ЛДНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена «защищать русскоязычное население» на Донбассе и в Крыму.