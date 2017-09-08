В России признали, что российский контрактник Агеев попал в Украине в плен

В Министерстве иностранных дел РФ признали, что российский военнослужащий Александр Агеев был взят в плен в Украине, а также пожаловались на недопуск к нему российского консула.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на публикацию в "Новой газете", в которой цитировалась Светлана Агеева - мать пленного россиянина, российского гражданина Агеева", - сказала она.

По словам Захаровой, МИД РФ неоднократно комментировал эту ситуацию, но Агеева продолжает говорить, что с ее сыном до сих пор не встретился консул России. "Я хотела бы прояснить ситуацию и полностью отчитаться перед СМИ, широкой общественностью и самой Светланой Агеевой относительно того, что происходит", - отметила она.

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Захарова заявила, что с момента задержания Агеева Генконсульство РФ в Харькове прилагает усилия для оказания ему помощи, но украинские власти "нарушают международно-правовые нормы и двухстороннюю консульскую конвенцию между РФ и Украиной от 15 января 1993 года, российским представителям до сих пор не удалось встретиться с российским гражданином".

По ее словам, Агеев находится в СИЗО Старобельска, и Служба безопасности Украины отказывает ему во встрече, мотивируя это тем, что это может стать возможным только после завершения следствия.

Захарова добавила, что с июля до сегодняшнего дня Генконсульство с такой просьбой обращалось трижды. Также, отметила она, консул установил контакт с его адвокатом, но адвокат, нанятый матерью Агеева, заявил, что также не был допущен к подзащитному на том основании, что задержанный отказался от его услуг и предпочел оставить госзащитника.

"По словам госзащитника, в сентябре следственная группа предполагает передать дело российского гражданина в суд. Мы эту информацию будем проверять, Генконсульство будет информировать Светлану Агееву о предпринимаемых шагах", - заверила представитель МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева, 1995 года рождения, украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, обезвреженной 24 июня возле Желобка в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев в прошлом году «уволился в запас». Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. 31 июля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что боевики включили в свои требования освобождение Агеева. 2 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Агеева можно обменять на граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия, но только после приговора суда в отношении него.