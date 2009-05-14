Кожемякин: дело Дурдинца - сугубо уголовное

Дело заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА является сугубо уголовным, а не политическим.

Такое убеждение в интервью УНИАН высказал первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что это «сугубо уголовное дело, и никаких политических разборок нет».

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, Т.ДУРДИНЕЦ «нелегитимно занимал должность и подписывал все документы».

«Если тебя не назначали на должность, то ты не имеешь права ничего подписывать и давать указания, а он подписывал документы, которые санкционировали оперативно-поисковую деятельность. Это преступление», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2008 года Окружной административный суд города Киева вынес постановление, которым признал незаконным и отменил указ Президента Украины о назначении Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ – начальником Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью (от 19.10.2007 года №985). Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией обжаловал указ, поскольку перед назначением кандидатура Т.ДУРДИНЦА не была согласована с членами комитета.

В свою очередь, Секретариат Президента Украины подал апелляцию на это решение суда.

Пресс-служба гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на информацию народного депутата, представителя интересов в суде Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадия МОСКАЛЯ 22 января 2009 года проинформировала, что Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность назначения Т.ДУРДИНЦА заместителем председателя СБУ.

11 мая Печерский районный суд г. Киева дал разрешение на арест заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА в связи с невыполнением судебного решения о признании незаконным его назначения на эту должность.

12 мая руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что в настоящее время Т.ДУРДИНЕЦ находится на больничном, и от следствия не уклоняется.

13 мая следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры дал поручение СБУ и МВД задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения заместителя председателя СБУ Т.ДУРДИНЦА. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, это связано с невыполнением им судебного решения, за что предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса.