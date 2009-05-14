ПР продолжает блокировать Раду: на трибуне опять бутылка

Фракция Партии регионов продолжает блокировать трибуну и президиум парламента с требованиями отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале развешены лозунги против Ю.ЛУЦЕНКО. На трибуне стоит бутылка водки, на ней - милицейская фуражка.

Депутаты из фракции Партии регионов отсутствуют возле трибуны и президиума, но четыре депутата из этой фракции разместились в правительственной ложе. Они читают газеты и разговаривают по мобильным телефонам.

В сессионном зале присутствуют члены всех парламентских фракций.

На 10.10 утреннее заседание Верховной Рады не началось.

Фракция Партии регионов уже третий день подряд блокирует президиум и трибуну ВР, парламент не работает.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня находится с рабочим визитом в городе Санкт-Петербурге.