Немцы прислали документы по Луценко

В 10.00 первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ проведет совещание с руководителями фракций относительно разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По словам А.ЕФРЕМОВА, в Украину уже поступили документы от посла Германии в Украине относительно инцидента, который произошел при участии министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Кроме того, сказал депутат, есть информация, что документы по этому вопросу уже поступили и от немецких правоохранителей.

Отвечая на вопросы журналистов, будет ли сегодня возобновлена работа ВР, А.ЕФРЕМОВ выразил сомнение, мотивируя это тем, что еще не все депутаты смогли ознакомиться с поступившими документами . «Но дело движется к развязке», - сказал А.ЕФРЕМОВ.