Взрыв возле канала "Эспрессо": стало известно о состоянии пострадавшего политолога

Политолог Виталий Бала, который был ранен во время покушения на нардепа Игоря Мосийчука, сейчас находится в больнице № 17.

Как сообщает политтехнолог Алексей Голобуцкий, в Балы – проникающие ранения через диафрагму и печень. Врачи готовят его к операции.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погиб.

Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

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Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис", у него – ранения конечностей, спины и живота. Врачи прооперировали нардепа.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.