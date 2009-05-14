Ющенко летит в Швейцарию

14-15 мая по приглашению швейцарской стороны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с официальным визитом Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщает пресс-служба Президента, главной целью визита является укрепление политического диалога между Украиной и Швейцарией на наивысшем уровне, создание политических условий для активного роста динамики двустороннего экономического сотрудничества и расширение договорно-правовой базы.

Планируется, что в рамках визита состоятся встречи и переговоры В.ЮЩЕНКО с Президентом Швейцарской Конфедерации, вице-президентом - министром экономики, председателем верхней палаты парламента, вице-президентом Совета правления Швейцарского национального банка.

В.ЮЩЕНКО также примет участие в работе Швейцарского экономического форума и встретится с представителями деловых кругов Швейцарии.