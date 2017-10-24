Расследование связей Трампа с РФ: спецпрокурор взялся за еще одного лоббиста Януковича

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который возглавляет независимое расследование возможной связи избирательной кампании Дональда Трампа и правительства России, осуществляет проверку деятельности американской лоббистской компании Podesta Group и Тони Подесты, которые работали в интересах правительства Януковича в США, так же, как и бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт.

Об этом сообщают многочисленные американские СМИ, передает Голос Америки.

Брат Тони Подесты, Джон Подеста возглавлял избирательную кампанию Хиллари Клинтон, а непосредственно перед этим был советником президента США Барака Обамы.

Мюллер, согласно сообщениям СМИ, устанавливает, нарушила ли компания законодательство США, работая на «Европейский центр современной Украины» неправительственную организацию, которая работала в интересах "Партии регионов" вместе с Полом Манафортом.

"Согласно FARA (американское законодательство, которое регулирует деятельность в США лоббистов иностранных правительств – прим. ГА), люди, которые осуществляют лоббизм в интересах зарубежных правительств должны предоставлять Министерству юстиции США подробные данные о своих расходах и деятельности. Умышленное нарушение является преступлением и может повлечь за собой заключение на срок до 5 лет, но преследование по данной статье является редкостью", - уточняет американский канал NBC.

Сообщается, что Podesta Group полностью сотрудничает со следствием.

Информация о внимании следствия к Тони Подесте вызвала восторг у круга сторонников президента США Дональда Трампа. Некоторые из них считают, что следствие может наконец переключиться на признаки сговора между Клинтон и представителями правительства России, которая могла иметь место в годы, предшествовавшие избирательной кампании в США и якобы касалась закупки российскими компаниями американского урана. Недавно стало известно, что в годы президентства Обамы ФБР осуществляло проверку признаков коррупции во взаимодействии Клинтонов с правительством России.

Читайте такжеЭкс-глава штаба Трампа предлагал олигарху из круга Путина консультации по выборам в США – WP

"Сейчас Мюллер расследует Тони Подесту - дальше будет Джон Подеста - а потом Хиллари ", - пишет республиканский активист Скотт Преслер в Twitter.

"Подеста. Это имя уже воняет коррупцией ... ", - написал известный голливудский актер и консервативный американский комментатор Джеймс Вудс.

При этом другие комментаторы надеются, что расследование позволит очистить американскую политику от коррупции без оглядки на партийную принадлежность коррупционеров.

"Надеюсь Мюллер всех их зачистит. Демократы и республиканцы чрезвычайно грязные", - пишет Энди Ласснер, известный американский телевизионный продюсер.