Опрос: Порошенко не доверяют 68% украинцев, Верховной Раде – 80%

Президенту не доверяют 68,2% опрошенных украинцев, правительству - 73,1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 октября 2017 года.

Читайте такжеБольше всего украинцы доверяют волонтерам, церкви и ВСУ - опросВ то же время опрос показал, что доверяют президенту 24,8% респондентов, правительству - 19,8%.

Национальному банку Украины доверяют 15,3% опрошенных, не доверяют - 75,2%, Верховной Раде - соответственно 13,8% и 80,7%.

Опрос также показал, что доверие к государственному аппарату (чиновникам) выразили 11,2% опрошенных, не доверяют - 80,7%.

Действия президента Украины полностью поддерживают 6,7% опрошенных, поддерживают отдельные действия - 35,2%, не поддерживают - 50,4%. Действия правительства - соответственно 3,2%, 33,8%, 54,0%, действия премьер-министра - соответственно 6,0%, 33,8% и 50,8%, Верховной Рады - соответственно 2,9% , 27,9%, 61,6%, председателя Верховной Рады - соответственно 3,8%, 25,5%, 59,1%, Нацбанка - 3,2%, 17,1%, 63,5%.

В то же время, согласно опросу центра Разумкова о том, за кого украинцы бы проголосовали на досрочных парламентских выборах, президентский Блок Петра Порошенко получил бы больше всего голосов избирателей. В случае проведения парламентских выборов в ближайшее время партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» получила бы 13,6% голосов среди тех, кто намерен принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова. Партия ВО «Батькивщина» получила бы поддержку 10% избирателей, "Гражданская позиция" - 8,9%, "Оппозиционный блок" - 8,6%.

Справка. В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.