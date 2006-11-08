Янукович назвал главное достижение 100 дней своей работы

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ называет главным достижением 100 дней своей работы стабилизацию экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Главное – нам удалось стабилизировать ситуацию в экономике и добиться роста ВВП, стабилизировать отношения с Российской Федерацией», - сказал премьер.

Он отметил, что, в частности, в отношениях с Россией на протяжении последних трех месяцев наблюдается рост товарооборота. Так, по его словам, с июля по сентябрь товарооборот возрос на 300 млн. долларов – до 900 млн. долларов в сентябре.

Премьер также отметил, что правительство оставляет на повестке дня вопрос преодоления кризисных явлений в экономике, а также подготовку сбалансированного бюджета на следующий год.

Говоря о том, что не удалось сделать, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что не удалось решить вопрос человеческого фактора, эффективного сотрудничества между ветвями власти.