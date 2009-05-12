У Тимошенко еще не определились: то ли бюджет хороший, то ли Рада плохая

На сегодняшний день в Украине нет оснований для секвестра государственного бюджета на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам сегодня на брифинге исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«На сегодняшний день оснований для секвестра нет. Если по результатам более 15% у нас недопоступлений, тогда мы можем вносить закон о секвестре… Даже при всех оценках экспертов, которые по-разному считают те деньги, что пришли, 15% невыполнения бюджета мы сегодня не наблюдаем. Поэтому оснований для секвестра, к счастью, нет», – сказал он.

Говоря в целом о возможности изменения госбюджета, И.УМАНСКИЙ отметил, что на сегодняшний день через парламент принять этот вопрос проблематично.

«А есть ли возможность принять любые адекватные и сбалансированные решения сегодня в парламенте? Боюсь, что вряд ли. Поэтому инициировать сегодня перед парламентом, этим парламентом, любой бюджетный процесс – это тот риск, который не может себе позволить ни правительство, и общество в целом", – сказал и.о. министра финансов.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля т.г. первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявил, что правительство будет вынуждено пойти на секвестр бюджета. Он отметил, что необходимость проведения секвестра, в частности, обусловлена тем, что государственный бюджет составлялся с учетом более оптимистических ожиданий экономического развития.

Сегодня, 12 мая, на согласительном совете руководства Верховной Рады первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что Кабинет Министров Украины не видит необходимости в пересмотре доходной и расходной части государственного бюджета на текущий год. По его словам, Кабинет Министров обеспечил поступления в государственный бюджет с начала года с перевыполнением.