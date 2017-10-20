На митинге возле ВР заявили, что ветераны АТО берут на себя всю ответственность за проведение акции

Участники акции возле Верховной Рады не собираются сворачивать палаточный городок, и собирают в субботу, 21 октября, на 18:00 народное вече.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга заявляют, что всю ответственность за дальнейшее проведение акции взяли на себя бывшие бойцы добровольческих батальонов, которые были участниками Антитеррористической операции.

Народный депутат Украины от фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил: "С позавчерашнего дня здесь запрещены партийные флаги".

При этом он отметил, что журналисты делают «огромную услугу» топ-коррупционерам, когда пишут в СМИ, что «сторонники Саакашвили», «депутаты от «Самопомочи» и «политики» проводят акцию протеста.

Депутат добавил, что "реальные организаторы лагеря - люди, которые остались, когда парламент начал игнорировать требования людей во вторник, - это военные, это добровольцы".

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"Завтра на вече военные представят план действий. В 18:00 увидимся здесь, на площади Конституции", - заявил Соболев.

В то же время, боец батальона "Донбасс", который представился позывным "Катана", сказал, что ветераны АТО берут на себя всю ответственность за проведение акции. "Мы собрались здесь с четкими тремя требованиями. Первое - предателей Украины под суд. Власть – всю - забрать у олигархов. И третье - установить правила для всех одинаковые. Это требования, которые наш народ уже ставит несколько лет подряд с начала АТО", - заявил боец батальона "Донбасс".

Также он отметил, что участники акции "будут стоять до конца для того, чтобы наши требования были удовлетворены".

Кроме того, боец батальона "Айдар", представившийся позывным "Бача", отметил, что добровольцы находятся возле парламента, чтобы "никто безнаказанно не нападал на людей" и чтобы "защитить людей и порядок".

"Мы призываем побратимов-добробатов присоединяться к нам", - сказал он.

В свою очередь, демобилизованный ВСУ из 3-го отдельного полка спецназначения в Кропивницком Валерий Вехтев призвал всех прийти в субботу на площадь Конституции. "Мы попробуем вместе сделать план действий и план реализации. Мы должны добиться успеха в своих целях", - сказал Вехтев.

Также он добавил, что военные "не могут себе позволить уйти побежденными".

В то же время они не ответили на вопрос, будут ли освобождать проезжую часть улицы Грушевского.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады Украины 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, образовать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что главные организаторы митинга под ВР планировали дестабилизировать ситуацию в Украине.