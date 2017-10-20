Кремль отказывается от независимого контроля на границе, хотя это и избавит РФ от обвинений в агрессии против Украины

В Кремле признали, что независимый контроль на украинско-российской границе избавит Россию от обвинений в агрессии против Украины, но продолжают отказываться от его введения. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему развертывание на границе РФ и Украины миротворцев может привести к «резне» в ОРДЛО, Песков сказал: «Дело в том, что совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать Вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями».

По его словам, в такой ситуации «никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий».

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На замечание УНИАН, что независимый контроль избавит Россию от обвинений в том, что РФ является страной-агрессором, Песков заметил: «Это да, но это не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы, что гораздо важнее».

При этом пресс-секретарь Путина напомнил, что «первоисточником» являются Минские договоренности, где указана последовательность урегулирования конфликта на Донбассе.

«В плане последовательности выход на границу кого бы то ни было является одним из последних пунктов», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 19 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, но хочет хороших отношений с Украиной.

«Вы понимаете, чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если до придания этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим», - сказал Путин.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу с РФ.

*** Резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991—1995 годов. Международный трибунал по Югославии установил, что было убито 7000—8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.