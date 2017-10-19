Путин заговорил о любви к стране, в которой развязал войну: "мы любим Украину" (видео)

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Президент России Владимир Путин заявил, что Украине и РФ нужно выходить из режима взаимных санкций, потому что «мы любим Украину»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что к санкциям ЕС после аннексии Крыма присоединилась Украина, после чего последовали ответные санкции со стороны РФ.

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«Президент (Украины) мне говорить зачем вы это сделали. Говорю: «вы ввели против нас санкции», это удивительно», - сказал Путин.

«Осознание того, что такая ситуация нетерпима и из нее нужно выходить становиться очевидно», - сказал Путин.

По его словам, это очевидно и для большинства граждан самой Украины.

«Мы любим Украину. И украинский народ я действительно считаю братским, если вообще не одним, частью русского народа. Русским националистам это не нравиться и украинским не нравиться, но это моя точка зрения. Рано или поздно это произойдет – не межгосударственное, а с точки зрения восстановления отношений. Чем быстрее тем лучше и будем все для этого делать», - сказал он.