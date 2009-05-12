После праздников возобновляет работу Верховная Рада

Сегодня после праздников возобновляет работу украинский парламент.

В 9 утра руководство парламента и лидеры фракций соберутся на согласительный совет, в 10 планируют начать пленарное заседание.

Главное ожидание этой недели - возможное создание широкой коалиции между фракциями БЮТ и Партии регионов. Среди других вопросов - изменения в бюджет-2009, рассмотрение и принятие пакета антикризисных законов, а также законопроекта об ограничении деятельности игорного бизнеса.

На фоне сугубо политических тем в Верховной Раде сегодня будут отмечать еще и круглую дату. 70 лет исполняется самому зданию Верховной Рады Украины. По случаю юбилея сегодня на Грушевского, 5 откроют выставку.

ICTV