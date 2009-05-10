Ющенко назвал источник стремления украинцев к государственности

С далекого 1256 года и до сегодняшнего дня Львов является символом свободолюбия и несокрушимости, высокой культуры и неисчерпаемым источником извечного стремления украинцев к своей государственности.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины приветствии львовянам по случаю 753-й годовщины со дня основания города Львова.

Президент Украины подчеркнул, что в этом городе “рождались высокие идеи украинской независимости, здесь вырастали и формировались как личности национальные герои - Евгений Коновалец, Степан Бандера, Роман Шухевич, Вячеслав Чорновил”.

“Сотни культурных, политических и научных деятелей, духовных лидеров жили и творили во Львове, вдохновленные поэтикой и чарами старинного города. Его улицы помнят Маркияна Шашкевича, Ивана Франко, Васыля Стефаника, митрополита Андрея и патриарха Иосифа Слепого, Ивана Труша, Соломею Крушельницкую, Николая Колессу, Станислава Людкевича и многих других выдающихся личностей”, - отмечается в приветствии.

“Уже семь столетий львовяне вносят свой, абсолютно неповторимый вклад в украинскую и европейскую культуру своими интеллектуальными достижениями, фантазией архитектурных сооружений, величественными историческими и природными памятниками”, - подчеркнул Президент.

Он отметил, что львовянам выпало большое счастье и большая ответственность жить в этом прекрасном городе. “Вы имеете великую честь продолжать его добрые и мудрые традиции, хранить и преумножать многочисленные достижения своих пращуров”, - подчеркнул глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО сердечно пожелал львовянам здоровья, счастья, мира и благосостояния на многие лета.