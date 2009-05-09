Завтра в Киеве - до 26°

Завтра на востоке и юге Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы

Киев. 9 мая. УНИАН. Завтра в восточных областях Украины, Крыма, Приазовья и на Днепропетровской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории - без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°, на востоке, в Крыму и Приазовье местами 16-21°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 24-26°.