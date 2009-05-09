В Москве проходит военный парад

На Красной площади в Москве начался военный парад, посвященный 64-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает РИА “Новости”, парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага РФ, Знамени Победы и знамени Вооруженных сил РФ.

В парадном строю находятся почти 9 тысяч военнослужащих. В составе механизированной парадной колонны по Красной площади проследуют 103 единицы техники. Заключительной и самой красочной частью парада будет пролет парадного строя авиации ВВС России. Всего в пролете участвуют 69 самолетов и вертолетов.

Нынешний парад станет репетицией грандиозного военного парада, который состоится в 2010 году в честь 65-й годовщины Победы.