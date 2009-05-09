В СП обвиняют Тимошенко в «проедании» ресурсов

Специалисты Секретариата Президента обвинили правительство в решении бюджетных проблем за счет проедания накопленных в предыдущие периоды ресурсов. Такое заявление содержится в докладе Главной службы социально-экономического развития, распространенном пресс-службой Президента.

В документе отмечается негативная динамика относительно снижения объемов средств на Едином казначейском счете с начала этого года. “Если в прошлом году среднедневное исходное сальдо ЕКС колебалось в пределах 7,2 млрд. грн. - 17,7 млрд. грн., то на 6 мая этого года остаток средств составляет 2,2 млрд. грн”, - пишут авторы анализа.

В текущем году, по данным Главной службы социально-экономического развития, изменилась тенденция относительно направлений использования средств ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов. “Если в предыдущие годы остатки средств государственного бюджета на ЕКС использовались для кредитования местных бюджетов и Пенсионного фонда, то сегодня средства ЕКС все чаще привлекаются для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета”.