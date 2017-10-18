Участок Порошенко в Киеве обнесли колючей проволокой и охраняют неизвестные люди (фото)

16:47, 18 октября 2017
Политика
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Неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков находятся на территории участка президента.

Обнесена проволокой участок Порошенко / radiosvoboda.org

Земельный участок президента Украины Петра Порошенко на улице Радиальной, 5, на Печерске в центре Киева взяли под охрану неизвестные.

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Журналисты зафиксировали, что над забором участка президента Порошенко растянули колючую проволоку, срезали деревья по периметру, передают "Схемы".

radiosvoboda.org

На территории находятся неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков. На вопрос, что они здесь делают, мужчины ответили, что осуществляют охрану, отказавшись называть структуру, которую представляют.

Как сообщала нардеп Виктория Войцицкая на странице в Facebook, к частной резиденции президента Украины Петра Порошенко стянули силовиков и военную технику.

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