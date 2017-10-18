Опубликовано видео, как митингующие под Радой ногами избивают лежащего на земле полицейского
Геращенко показал, как протестующие под Радой избивают полицейского.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
По словам депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко, организаторы митинга под Радой призвали под свои знамена провокаторов, которые "пришли с одной целью - бить и крушить".
"На видео, которое я сейчас публикую, видно как вдохновлённые организаторами акции негодяи, ногами (!!!) избивают лежащего на земле 27-летнего полицейского Игоря Яценко, участника АТО", - говорится в его сообщении в Facebook.
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Он спросил у организаторов, так ли они видитят борьбу за свободу и демократию в Украине и так ли они намерены насаждать европейские ценности.
"Полиция и Нацгвардия получили приказы лишь обеспечивать безопасность митингующих, чтобы избежать повторения трагедии 31 августа 2015 года, когда в результате броска гранаты погибли четверо нацгвардейцев", - отметил Геращенко.
Как сообщал УНИАН, 17 октября во время массовых мероприятий в центре Киева пострадали четверо человек. Один из пострадавших – полицейский. Его госпитализировали. Правоохранители предложили пострадавшим написать соответствующие заявления о получении телесных повреждений, однако в настоящее время такие обращения в полицию не поступали.