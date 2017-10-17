По факту травмирования полицейского в столкновениях в центре Киева открыто производство (видео)

Сегодня, 17 октября, во время массовых мероприятий в центре Киева пострадали четверо человек. Один из пострадавших – полицейский. Его госпитализировали. Правоохранители предложили пострадавшим написать соответствующие заявления о получении телесных повреждений, однако в настоящее время такие обращения в полицию не поступали, сообщает полиция.

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Следователи предварительно квалифицировали это событие по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Как сообщал УНИАН, утром под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.