Украинские боевые катера испытали на практике тактику "волчьей стаи"

"Москитный флот" и "волчья стая" - этих слов теперь стоит серьезно бояться врагам Украины. На Черном море рождается новая тактика украинского флота. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тыждень.

В море впервые вместе выходят две пары скоростных боевых катеров, пока третья остается на базе.

"Волчья стая - означает, что мы можем вшестером наброситься на больший корабль противника", - говорит командир бронекатера Александр Регула.

Читайте такжеВ Украине построят два десантных катера "Кентавр" для нужд ВМС - Генштаб

Впервые развернутым строем украинские катера будут атаковать условного агрессора. Хотя на самом деле агрессор совсем не условный. Это хорошо знает Юрий Федаш - командир легендарного тральщика "Черкассы", который в Крыму боролся до последнего и не спустил украинский флаг. Он знает, как не повторить ошибок прошлого.

"Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия", - говорит руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш.

Дамир и Александр - те самые курсанты-нахимовцы, которые в Севастополе отказались становиться под флаг агрессора. Правда, они уже несколько месяцев, как офицеры. Сегодня, во время маневров, будут командовать боевыми кораблями. Назначать командирами выпускников – политика руководства ВМС. Главное, молодым офицерам теперь есть, чем командовать.

Заместитель генерального директора ЗАО "Кузница на Рыбальском" Александр Вишневецкий говорит, что катера будут производить еще: "Подписываем контракт. Еще два будет, а, наверное, три, и даже четыре".

Собственно говоря, "Стая" уже почти в сборе. Тактика "Волчьей стаи" - много легких кораблей против одного мощного - не является изобретением украинских моряков. Однако, украинцы знают главное слабое место любого русского великана, построенного еще в Советском Союзе.

"Одновременно он не в состоянии вести много целей и, скажем так, вести по ним огонь", - говорит командир бронекатера Роман Мокряк.

Читайте такжеВМС Украины приняли на вооружение два малых артиллерийских катера

Именно такого агрессивного россиянина осенью 2016-го отогнали от побережья два бронекатера. А сейчас, год спустя, в море их уже четыре.

Москитный флот - это быстро, красиво и опасно. Когда "Волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что, теперь увидим, кто кого.

Катера один за одним разрезают волны. Кажется, радуются морю, как живые существа. И слушаются своего вожака. Они строем идут за лидером в кильватере. И вот командир головного катера дает команду, и судна разворачиваются для атаки. Морской бой – как правило, молниеносный, но готовиться к нему надо еще на берегу.

"Рано или поздно, если мы определились, что Россия - это агрессор, то боевые действия, по моему мнению, перейдут на морской театр. Это мое мнение", - говорит командир бронекатера Дамир Аулин.

На самом деле морские бои уже ведутся. Россияне дважды открывали огонь просто в украинской акватории недалеко от Одессы. Стреляли по водолазном судну и военному самолету. Это произошло, когда украинские военные пытались приблизиться к захваченным оккупантами так называемым "вышкам Бойко".

Газодобывающие платформы на украинской территории, на которых открыто воруют украинский газ на шельфе, только в 100 километров от Одессы. Уже более трех лет Украина не может вернуть стратегические газовые платформы.

"Подойти к "вышкам Бойко" и выполнить определенный круг задач это реально", - говорит командир первой бригады надводных кораблей Дмитрий Глухов.

Что же это за определенный круг задач? Можно лишь догадываться, как Украина собирается возвращать себе украденное стратегическое имущество и украинский газ, который россияне нагло воруют неподалеку одесских берегов.

Катера действительно могут вплотную подойти к украденным платформам незамеченными. Оказывается, радары советского типа почти не видят "Волчью стаю". И даже телеоператор ТСН заметил: его камера перестает видеть катер уже в километре от объектива. С вышек стаю кораблей-призраков точно не разглядеть. Когда увидят, будет поздно.

Читайте такжеПорошенко поручил МИД подать на Россию в суд за нарушение морского права

"Поставят задачу - сделаем! Никаких проблем", - отмечает командир МБАК Роман Мокряк.

Впрочем, только пулеметами и пушками Черное море не вернуть. В следующем году флоту обещают ударные ракетные катера. "Я обеими руками за то, чтобы здесь стояла бригада ракетных катеров, это будущее", - говорит командир бригады Дмитрий Глухов.

А сейчас эта великолепная шестерка боевых катеров – первый и единственный завершенный военно-морской проект в независимой Украине, - не дает врагу чувствовать себя хозяином в Черном море. Маленький москитный флот может стать крупным геополитическим фактором. Чем больше таких вот кораблей в Одессе, тем меньше будет попыток россиян расшатать стратегический город.