Оккупанты выпустили курсантов-нахимовцев из Крыма только после обыска

Автобусы с курсантами академии ВМС из Севастополя в пятницу, 4 апреля, около 15.30 пересекли крымское КПП в Армянске, передает ТСН.

Российские военные и крымские "самообороновцы" долго держали четыре автобуса с курсантами на границе, обыскивая все до мелочи.Читайте такжеВ Севастополе курсанты Академии ВМС во время перехода под флаг РФ спели гимн Украины

Как сообщили ТСН, за 3,5 часа проверяли не только вещи, а даже заставляли включить ноутбуки и просматривали всю информацию на них. После длительной проверки все автобусы таки выпустили из Крыма, и теперь они направляются в Одессу, где продолжат службу и учебу.