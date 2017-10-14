ВСУ получат 200 единиц военной техники и вооружения

Президент Петр Порошенко передал командирам воинских подразделений Вооруженных сил сертификаты на военную технику и вооружение общим количеством более 200 единиц.

Читайте такжеПодвиги воинов УПА всегда будут оставаться примером для будущих поколений - ПорошенкоКак сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония состоялась сегодня во время рабочей поездки Порошенко в Житомирскую область по случаю Дня защитника Украины.

«Война убедительно показала, что окончательную победу можно получить только при условии сочетания высокого боевого духа, всенародной поддержки и современного вооружения и военной техники», - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил о состоянии ВСУ в 2014 году, когда оборонная промышленность передавала партии вооружения, которого хватало лишь для взвода. Сегодня только танков передается столько, что хватит для обеспечения комплектации полной танковой бригады, отметил президент.

«Украинская армия станет еще сильнее благодаря очередной партии, состоящей из более двух сотен единиц бронетехники, артиллерии, самолетов, зенитно-ракетных комплексов и других образцов техники», - сказал Порошенко.

Глава государства сообщил, что в этом году на вооружение приняты новые образцы украинского оружия - переносной ракетный комплекс "Корсар", бронированный автомобиль "Козак-2", автомат "Вулкан", радиорелейные станции Р-414 и Р-402, сигнальная мина, экранно-выхлопное устройство "Адрос", тренажер экипажа бронетранспортера БТР-4 и другое.

Глава государства поблагодарил весь научный и производственный персонал оборонно-промышленного комплекса, задействованный в выполнении оборонного заказа, и выразил благодарность коллективам ремонтных предприятий Вооруженных сил, которые в кратчайшие сроки освоили и обеспечивают проведение среднего и текущего ремонтов бронетанковой, артиллерийской, авиационной техники и других образцов техники.

Президент ознакомился с образцами военной техники и пообщался с военными.