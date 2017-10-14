Украина впервые с 2014 года начала формировать оперативный резерв военной техники – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина впервые с 2014 года начала формировать оперативный резерв военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил, выступая перед военнослужащими на территории военного аэродрома “Озерное” в Житомирской области.

«Еще одна очень важная деталь относительно резерва. Впервые с 2014 года часть техники, которая сегодня передается Вооруженным силам, а также та, которую меняют, например, танки ”Булат”, будет направлена в состав резерва», - сказал он.

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«Мы уже формируем резерв, мы уже сейчас имеем значительно большие возможности для быстрого наращивание нашего боевого потенциала», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил, что в течение 2017 года армии уже передали 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, еще около тысячи единиц Вооруженные силы получат до конца года.

Также президент анонсировал передачу сегодня Вооруженным силам очередных 200 единиц вооружения и техники, в том числе 62 танков.