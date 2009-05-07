Ющенко доволен декларацией пражского саммита

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что украинская сторона удовлетворена результатами работы над подготовкой проекта «Восточное партнерство».

Об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в начале встречи с комиссаром Европейской Комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

По словам В.ЮЩЕНКО, украинская сторона очень довольна работой над заключительной декларацией сегодняшнего саммита. «Этот документ нас удовлетворяет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что декларация дает возможность увидеть четкие цели и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

В.ЮЩЕНКО убежден, что Украину и Европейский Союз впереди ожидает плодотворное сотрудничество. Также глава государства отметил, что Украина заинтересована во вложении инвестиций со стороны Европейского Союза в развитие Крыма.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО в Праге принимает участие в саммите «Восточного партнерства». По итогам саммита планируется принять его заключительный документ – декларацию.