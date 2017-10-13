Апелляционный суд отменил арест имущества мэра Бучи Федорука

Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского районного суда города Киева от 26 июля 2017 года об аресте имущества подозреваемого в злоупотреблении служебным положением головы Бучанского городского совета Анатолия Федорука и его жены. Об этом говорится в определении суда от 4 октября 2017 года, которое доступно в Едином государственном реестре судебных решений.

"Апелляционную жалобу адвоката Мажара А.Е. в интересах собственников имущества Лицо_6 и Лицо_7 - удовлетворить частично.

Определение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 26 июля 2017 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора отдела процессуального руководства и поддержания государственного обвинения управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Войтовича и наложен арест на имущество, принадлежащее подозреваемому Лицо_6 и его жене Лицо_7, - отменить", - говорится в документе.

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Также суд отказал наложить арест на имущество, перечисленное в ходатайстве от 25 июля 2017 года и принадлежащее подозреваемому и его жене.

Согласно тексту, коллегия судей считает решение суда первой инстанции необоснованным, поскольку прокурор Войтович, обращаясь в суд с ходатайством об аресте имущества, объяснил, что целью наложения ареста на имущество является возмещение ущерба по гражданскому иску в рамках данного уголовного производства. Однако суд установил, что в гражданском иске, который планируется подавать в будущем, неясен вопрос соразмерности.

"Наложение ареста с целью обеспечения гражданского иска, который будет подан в будущем, делает невозможным выяснение вопроса соразмерности имущества, на которое прокурор просит наложить арест, и цены иска, поскольку он еще не подан заинтересованным лицом. Приведенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для наложения ареста именно с целью возмещения ущерба, нанесенного по уголовному производству, а другая цель инициатором ходатайства не указана и не подтверждена приложенными к ходатайству материалами", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 7 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в злоупотреблении служебным положением, в частности, действующим мэром города Буча Киевской области. Уголовное производство было начато по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. По версии следствия, служащие в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

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Отмечалось, что ГПУ письменно проинформировала подозреваемых и их защитников о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к его материалам, которыми располагает сторона обвинения.

В ведомстве отметили, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, и штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.