Украина сможет учесть выводы Совета Европы при разработке нового закона о среднем образовании - Климкин
Выводы Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании ожидаются до конца года.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина сможет учесть выводы Комиссии Совета Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссии) и консультации с общинами меньшинств в процессе разработки механизма имплементации образовательного закона.
Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану в Бухаресте, который транслировался на телеканале «Прямой».
Руководитель МИД Украины напомнил, что Украина направила на экспертизу новый закон об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. «Я говорил о том, что мы можем учесть результаты консультаций с соответствующими общинами, включая румынскую общину, и заключение Венецианской комиссии в процессе разработки механизма имплементации этого закона, и в процессе разработки нового закона о среднем образовании», - отметил Климкин.
«Этот закон является рамочным, и он в достаточной степени отображает то, каким образом должна происходить реформа всей системы образования в Украине», - добавил он.
При этом министр отметил: «Мы имели консультации с общинами до принятия закона. Конечно, закон в процессе его принятия в парламенте был изменен, но смысл в том, каким он должен имплементироваться».
«Смысл этого закона не в том, чтобы отобрать часть предметов на румынском или все предметы преподавания на румынском, и заместить их преподаванием на украинском языке. Смысл этого закона в том, чтобы совместить существующую систему преподавания на румынском с преподаванием на украинским для того, чтобы каждый гражданин Украины, а речь идет именно о гражданах Украины, мог использовать все возможности для того, чтобы реализоваться именно в Украине», - подчеркнул Климкин.
Читайте такжеДепутаты от Венгрии в ПАСЕ хотят, чтобы в Украине были государственные венгерские школы - Логвинский
Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.
Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.
Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.
28 сентября министр МИД Павел Климкин направил статью 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение, касающееся закона будет готово к декабрю.
12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств. В ПАСЕ заявили, что новый закон об образовании в Украине вызывает значительное уменьшение ранее признанных прав национальных меньшинств что касается их собственного языка в образовании. «Ассамблея по этой причине рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации», - говорится в резолюции. Также в ПАСЕ отметили, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким, и поэтому призвали украинскую власть применить гибкость в отношении продолжительности процесса введения закона.