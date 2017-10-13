Украина сможет учесть выводы Совета Европы при разработке нового закона о среднем образовании - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина сможет учесть выводы Комиссии Совета Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссии) и консультации с общинами меньшинств в процессе разработки механизма имплементации образовательного закона.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану в Бухаресте, который транслировался на телеканале «Прямой».

Руководитель МИД Украины напомнил, что Украина направила на экспертизу новый закон об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. «Я говорил о том, что мы можем учесть результаты консультаций с соответствующими общинами, включая румынскую общину, и заключение Венецианской комиссии в процессе разработки механизма имплементации этого закона, и в процессе разработки нового закона о среднем образовании», - отметил Климкин.

«Этот закон является рамочным, и он в достаточной степени отображает то, каким образом должна происходить реформа всей системы образования в Украине», - добавил он.

При этом министр отметил: «Мы имели консультации с общинами до принятия закона. Конечно, закон в процессе его принятия в парламенте был изменен, но смысл в том, каким он должен имплементироваться».

«Смысл этого закона не в том, чтобы отобрать часть предметов на румынском или все предметы преподавания на румынском, и заместить их преподаванием на украинском языке. Смысл этого закона в том, чтобы совместить существующую систему преподавания на румынском с преподаванием на украинским для того, чтобы каждый гражданин Украины, а речь идет именно о гражданах Украины, мог использовать все возможности для того, чтобы реализоваться именно в Украине», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

28 сентября министр МИД Павел Климкин направил статью 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение, касающееся закона будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств. В ПАСЕ заявили, что новый закон об образовании в Украине вызывает значительное уменьшение ранее признанных прав национальных меньшинств что касается их собственного языка в образовании. «Ассамблея по этой причине рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, взяв за основу гибкую модель двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к «коренным народам Украины» и «национальным меньшинствам», чтобы не было дискриминации», - говорится в резолюции. Также в ПАСЕ отметили, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким, и поэтому призвали украинскую власть применить гибкость в отношении продолжительности процесса введения закона.