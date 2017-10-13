Суд оккупантов на два месяца арестовал шестерых задержанных в Бахчисарае крымских татар

Симферопольский суд в оккупированном Россией Крыму на два месяца арестовал шестерых задержанных в Бахчисарае крымских татар.

Об этом говорится в сообщении "Крымской правозащитной группы" на странице в Facebook.

"Киевский районный суд" Симферополя 12 октября избрал меру пресечения задержанным 11 октября 2017 года шести жителям Бахчисарая в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении со ссылкой на адвокатов и активистов.

Отмечается, что к зданию суда пришли несколько сотен крымчан, чтобы поддержать задержанных.

По информации адвоката Джемиля Темишева, суд не удовлетворил ходатайство защиты избрать для задержанных более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

"По информации одного из крымчан, который присутствовал на судебных заседаниях, задержанных с 11 часов утра до начала заседаний держали в машине в наручниках и с мешками на голове, им не разрешали разговаривать, не давали сходить в туалет", - говорится в сообщении.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что защита будет подавать апелляции на решения суда.

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"Крымская правозащитная группа" напомнила, что в Бахчисарае 11 октября сотрудники ФСБ РФ провели обыски в домах крымских мусульман. В результате были задержаны шесть крымчан: Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев, Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов и Эрнест Аметов.

"Пресс-служба ФСБ РФ примерно в это же время заявила о том, что в Крыму "пресекли деятельность ячейки последователей "Хизб ут-Тахрир" и назвала обыски в Бахчисарае следственными действиями", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. С начала оккупации по "делу Хизб ут-Тахрир" в Крыму было задержано 19 человек. Четверо из них уже осуждены Северо-Кавказским военным окружным судом соседней России.