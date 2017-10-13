Российские силовики показали похищенных украинских пограничников во время допроса (видео)

08:55, 13 октября 2017
Политика
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Задержанным украинцам российские силовики уже предъявили обвинения.

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Захваченных ФСБ России украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня действительно содержат спецслужбы РФ.

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Это подтверждает видео допроса украинцев, которое обнародовал российский телеканал. Задержанным уже предъявлены обвинения.

"Задержанным 3 октября 2017 за нарушение границы с Украиной в РФ военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение", – информирует сайт ФСБ России.

Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении 3 октября двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о якобы задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. Прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения двух сотрудников ГПСУ.

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Теги: #пограничники ФСБ видео