Герман подгоняет Тимошенко, а то будет как в басне: «лето красное пропела»

Фракция Партии регионов будет настаивать на скорейшем рассмотрении в Верховной Раде Украины антикризисной программы правительства.

Об этом заявила в интервью агентству УНИАН заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, этот вопрос будет поставлен на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента на следующей неделе, когда Верховная Рада Украины будет работать в пленарном режиме.

“Мы, безусловно, будем требовать от власти, чтобы она как можно скорее подала антикризисную программу в парламент”, - подчеркнула А.ГЕРМАН.

По ее словам, “сейчас дорог каждый час, поскольку уже и так времени много потеряно”. Она добавила, что “в Украине уже год кризис гуляет, а программы до сих пор нет”.

По мнению А.ГЕРМАН, нужно сделать все, чтобы ситуация не повторилась, как в известной басне, когда “Лето красное пропела”, а ничего не будет сделано.

На вопрос, может ли антикризисная программа объединить политические силы в новую коалицию, А.ГЕРМАН ответила: “Для нас вопрос коалиции второстепенен, а на первый план выходит необходимость принятия антикризисной программы”.

Она не исключила, что вокруг такой программы могли бы объединиться политические силы, и добавила, что решения фракции Партии регионов по этому поводу нет.

А.ГЕРМАН, выражая свою собственную позицию, отметила, что в случае принятия всех предложений Партии регионов к антикризисной программе она может быть поддержана фракцией.

На вопрос: “Должен ли в такой ситуации стоять вопрос о переформатировании правительства?”, А.ГЕРМАН ответила: “Я лично считаю, что, конечно”, и добавила, что для реализации новой программы нужны изменения в правительстве.

А.ГЕРМАН в то же время подчеркнула, что на сегодня “мы не имеем никакой информации о том, учтены ли предложения Партии регионов” правительством.

Она подчеркнула, что “12-ое число (12 мая, первый день работы парламента в сессионном режиме после работы в комитетах, фракциях и округах - УНИАН) даст ответы на многие вопросы”.

По ее словам, речь идет о том, насколько политические силы “найдут в себе силы” объединиться для преодоления кризиса. А.ГЕРМАН подчеркнула, что “каждый шаг, каждая мера, направленные на преодоление кризиса, будут нами сделаны”. “Главная наша цель - выход из кризиса, и ради этого мы готовы на все необходимые шаги”, - заявила депутат.