У Порошенко обещают внести в законопроект по Донбассу правки по Крыму

В законопроект о реинтеграции оккупированных территорий будут внесены правки, в частности, по деоккупации Крыма. Об этом заявила представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко в программе "Время. Итоги дня" в эфире "5 канала".

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"Уже учтены многие предложения и еще будут, потому что сейчас поступают предложения, которые будут учитываться. Что уже учтено - в первую очередь в этом законе появится, возможно, раздел или статья о том, что Украина так же будет осуществлять определенные инструменты и будет проводить определенные международные мероприятия по освобождению и деоккупации Крыма", - сказала Луценко.

Она объяснила, что одно из основных замечаний, которое звучало, в частности, от крымскотатарских представителей - почему не звучит Крым.

"Будет звучать. Следующее, наши мажоритарщики, особенно те, что с Донбасса, хотят предложить дополнительные инструменты по мирному урегулированию и возвращению Донбасса в Украину и другое", - отметила Луценко.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса). Немногим позже депутаты поддержали за основу и в целом президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Новым законом предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу данного документа.