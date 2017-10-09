Украина обратится к России за экстрадицией заказчика убийцы Вороненкова

Украина обратится к России с запросом о выдаче подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Владимира Тюрина. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

"В установленный способ господину Тюрину сообщено о подозрении. Следовательно, будет проводится досудебное следствие. В рамках него мы будем обращаться за экстрадицией. Учитывая результаты этого обращения, будет приниматься решение. Не исключаю, что это могут быть и заочный розыск, заочное осуждение", - сказал он.

В свою очередь бывший депутат Госдумы Илья Пономарев объяснил, почему для РФ будет сложно решить, стоит ли выдавать Украине Тюрина.

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"Сейчас у России, получается, будет достаточно сложный выбор. Потому что с самого начала все российские телеканалы говорили о том, что в этом убийстве нет никакого политического следа, это криминальная разборка. И вот сейчас есть доказательства, касающиеся одного из самых известных криминальных авторитетов России. Который сейчас претендует на звание "Криминального короля русского мира". Теперь есть вариант – выдать этого человека, тем более, что у РФ есть такая возможность, потому что он гражданин Казахстана и получил российское гражданство гораздо позже – как раз Мария (Максакова – Ред.) ходатайствовала о предоставлении ему российского гражданства, или же РФ скажет, что это наш политический интерес, и откажется его выдавать", - отметил он.

По мнению Пономарева, в таком случае Россия "распишется" в том, кто был заинтересован в убийстве Вороненкова.

"То, что за этим в конечном счете стоит российская правоохранительная машина и российские спецслужбы – опять же таки у нас больших сомнений нет. Мы знаем, каким именно образом Тюрин был познакомлен с Олегом Феоктистовым, знаем, каким образом было организовано между ними общение", - добавил он.

Как сообщил Луценко, заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин.