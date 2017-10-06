Порошенко о попытках сорвать голосование в Раде: у некоторых депутатов на головах торчат кокошники (видео)

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на события, которые сегодня и вчера происходили в Раде во время голосования законопроектов по Донбассу.

Глава государства выразил возмущение действиями некоторых нардепов в парламенте, которые называют себя патриотами, а потом срывают голосование, говорится в его обращении, опубликованном пресс-службой.

"Как на призыв "кто не скачет", так подпрыгивают выше всех. А как до голосования за очевидный украинский интерес – как будто "пороблено". А у некоторых вообще из-под рубашек выглядывают косоворотки, на головах – торчат кокошники", - сказал недовольный президент Украины.

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Порошенко подчеркнул, что вопросы суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы.

"В конце концов, ответственных депутатов оказалось больше. И они обеспечили два чрезвычайно важных голосования, которые защищают национальные интересы Украины и жизни граждан", - подытожил он.

В пятницу, 6 октября, Верховная Рада проголосовала за ряд важных законопроектов по Донбассу. Так, в первом чтении приняла законопроект о реинтеграцию Донбасса и признании России агрессором. Кроме того, нардепы на год продлили действие закона об особом статусе ОРДЛО в случае вывода войск.

Однако не обошлось в парламенте без инцидентов: так, в самом начале заседания Рады возле трибуны произошла драка.

Также сессионный зал испугала брошенная нардепом Левченко дымовая шашка, которую мгновенно вынес оттуда депутат Тетерук. В Раде стоял запах дыма.

Поэтому близко к 12:00 Парубий заявил, что технически в зале невероятно сложно работать и закрыл заседание парламента.