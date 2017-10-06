Ситуация под Радой: силовики усилили охрану парламента

Охрана здания Верховной Рады Украины усилена несколькими десятками сотрудников полиции и Нацгвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, значительная часть их находится возле здания парламента со стороны проезжей части по улице Грушевского.

Также кордон Нацгвардии стоит возле ограды, которая разделяет площадь Конституции на две части.

В то же время, сегодня к парламенту пришли пока всего около 15 участников вчерашней акции. В частности, они держат флаги с символикой ВО «Свобода».

Читайте такжеРада сегодня попробует снова рассмотреть законопроекты по Донбассу (прямая трансляция)

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 октября, утром возле парламента более 100 человек протестовали против принятия законопроектов, касающихся Донбасса. Позже их количество увеличилось до около 200. Они несколько раз поджигали дымовые шашки и файеры.

Численность правоохранителей возле ВР по меньшей мере вчетверо превышала количество митингующих.