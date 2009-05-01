Тимошенко велела создать спецпалаты для больных свиным гриппом

“Создать в инфекционных и других лечебно-профилактических заведениях специализированные палаты для размещения больных свиным гриппом”. “Обеспечить проведение профилактических мероприятий в заведениях образования, в частности детских дошкольных и внешкольных”. Такие меры противодействия свиному гриппу содержатся в утвержденном решением Кабмина №446-р плане предотвращения возникновения среди населения Украины болезни, которой Всемирная организация здравоохранения в среду присвоила пятый, – предпоследний уровень угрозы инфицирования населения. План мер вместе с решением обнародован на урядовом портале.

Также Кабмин дал поручение Минэкономики, Гослекинспекции, Минздраву, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городском госадминистрациям “принять исчерпывающие меры для недопущения необоснованного повышения цен на противовирусные и дезинфекционные средства и тест-системы”. Правда, в решении Кабмина не уточняется, каким образом сдерживание цен на лекарства можно увязать с настойчивым желанием главы Минздрава ввести НДС на импортные медпрепараты... А также с информацией ВООЗ, что эффективными в борьбе против свиного гриппа могут оказаться лишь три противовирусных препарата (которые были разработаны “под” птичий грипп): два из них – европейского производства, один – российского.

Также Кабмин поручил Минздраву и Академии медицинских наук – “разработать и утвердить стратегию обеспечения доступа к антивирусным препаратам (запасы, размещения, критерии применения в период угрозы пандемии и пандемии)”. И нормативные документы по клинической характеристике заболевания свиным гриппом — протокол и алгоритм ведения и лечения больного, стандартное определение случая заболевания и предоставления экстренной медицинской помощи. А Минагрополитики и Госкомветмедицины – “с учетом эпизоотической ситуации внедрять запреты на ввоз живых свиней и мясных продуктов из стран, где зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом”.

Интересно, что последним пунктом правительство Тимошенко напрашивается на неприятности с ВОЗ, которая публично отказалась от названия гриппа “свиной”, во избежание неудачного термина, из-за которого свиньи предствляются как опасные животные. Такое решение, по заявлению официального представителя ВОЗ Ричарда ТОМСОНА, было принято после того, как мировая аграрная индустрия и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выразили обеспокоенность таким названием. Термин, по их мнению, вводит в заблуждение потребителей, которые отказываются покупать свинину и изделия из нее, и приводит к безосновательному забою свиней в ряде стран.