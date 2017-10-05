Президент должен подписать указ о применении ВСУ для освобождения оккупированных территорий - Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что вместе с подписанием закона по Донбассу президент должен подписать и указ о применении ВСУ для освобождения оккупированных территорий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Читайте такжеВ мирное время ВСУ могут привлекаться к мероприятиям по обеспечению суверенитета Украины – президентский законопроектОтвечая на вопрос, каким будет алгоритм действий в случае принятия президентского законопроекта по Донбассу, Турчинов отметил, что этим законопроектом не исключается возможность применения политико-дипломатических мероприятий.

"Мы используем комплексные меры: и политико-дипломатические, но и силовые, в том числе, и использование Вооруженных сил", - добавил он.

В то же время секретарь СНБО отметил: "Президент вместе с подписанием этого закона должен подписать указ о применении Вооруженных сил Украины для защиты Украины и для освобождения оккупированных территорий".

Кроме того, отвечая на вопрос, не может ли стать норма законопроекта о предоставлении разрешения на использование Вооруженных сил Украины своеобразным юридическим основанием, что как будто до этого три года ВСУ использовались незаконно, Турчинов заверил, что такого не произойдет, поскольку защита Украины на востоке происходит в пределах Антитеррористической операции.

Она, в свою очередь, пояснил секретарь СНБО, регламентируется законом о борьбе с терроризмом. Согласно этому закону, решение о применении, в том числе ВСУ, принимает руководство Антитеррористического центра.

Турчинов подчеркнул, что президентский законопроект четко определяет правовую позицию для применения Вооруженных сил вне поля АТО.