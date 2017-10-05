Сюмар про срыв рассмотрения законов о Донбассе: это работа на угоду России и ради политических амбиций

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар.

"Были договоренности, что любые упоминания о Минских соглашениях будут изъяты. Соответствующая рекомендация была у профильного комитета национальной безопасности и обороны - Ред.) Пашинского. Не было никаких шансов узаконить сегодня в любой способ Минские соглашения в украинском законодательстве. Вместо этого происходит срыв критически важного законопроекта", - сказала она.

"Если мы вспомним, что говорила Россия про этот законопроект, то россияне говорили фактически, что этот законопроект равняется объявлению войны России, поскольку он предусматривает возможность введения военного положения на Востоке страны и эффективную защиту и освобождение этих территорий. И вы видите, кто сегодня срывает в зале парламента принятие этого важного законопроекта", - отметила народный депутат.

Виктория Сюмар также заявила, что поведение представителей "Самопомочи" и "Свободы", которые заблокировали президиум и устроили драку с народными депутатами, нельзя оправдать.

"Единственное, с этим я могу связать все эти вещи - это желание открыть как старт избирательной кампании, начать на радикальных лозунгах свои избирательные туры", - отметила Сюмар.

Представитель "Народного фронта" не исключает, что это сознательное раскачивание политической ситуации накануне 14 октября и акций, анонсированных Саакашвили.

"Все это планы полной дестабилизации страны. Кто в этом заинтересован? В них Россия заинтересована. Почему она хочет с себя снять санкции? В случае неголосования за второй законопроект, который имел очень четкие ограничения, с России санкции могут снять фактически. И мне очень обидно, что накручивание вандализма и радикализма происходит именно в этот день, когда разрушили памятник Небесной Сотни, когда разрушили некоторые вещи и на улице Шелковичной. Мне очень обидно, что этот вандализм стал трендом, и это не красит Украину как в глазах наших зарубежных партнеров, так и в глазах украинцев", - подытожила народный депутат.